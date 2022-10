Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam a décidé lundi 24 octobre de réviser à la hausse plusieurs taux d’intérêt de 1%, à compter du 25 octobre.

Siège de la Banque d'Etat du Vietnam, à Hanoi. Photo: VNA



Ainsi, le taux d’intérêt de refinancement sera fixé à 6% l’an, le taux de réescompte à 4,5% et le taux du prêt interbancaire au jour le jour à 7%.

Le taux d’intérêt maximum pour les dépôts à terme et à un mois en dông est plafonné à 1% par an et celui pour les dépôts de 1 à 6 mois, à 6%.

Les dépôts de 1 à 6 mois auprès des caisses populaires et des organismes de micro-finance bénéficieront d’un taux d’intérêt annuel de 6,5%.

Les clients dans une banque commerciale. Photo: VNA



Parallèlement, le taux d’intérêt maximal des prêts à court terme en dông auprès des établissements de crédit pour la demande de capital pour un certain nombre de secteurs économiques a augmenté à 5,5%, et ceux des caisses populaires de crédit et des organisations de micro-finance à 6,5%. - VNA