Vientiane (VNA) - La Banque de la République démocratique populaire du Laos (BOL) a rendu une décision sur la fixation des taux de change pour guider les banques commerciales dans le commerce des devises.

La banque centrale du Laos s'efforce de stabiliser le kip (LAK). Photo : theculturetrip.com

Cette décision permet aux banques commerciales d'avoir une marge plus flexible dans l'achat et la vente de devises étrangères, stabilisant ainsi la valeur de la monnaie nationale, le kip.Plus précisément, les banques commerciales sont autorisées à fixer le taux de change chaque jour sur la base du taux de référence fixé par la BOL Ainsi, les taux d'achat et de vente du kip/dollar des banques commerciales ne doivent pas différer de plus de /-4,5% par rapport au taux de référence de la BOL.Cette nouvelle décision ne limite pas l'amplitude du taux de change entre le kip et l'Euro, le baht de Thaïlande, le renminbi de Chine et d'autres devises, permettant d'éventuels écarts par rapport au taux de référence de la BOL.Cependant, dans tous les taux de change, l'écart entre les taux d'achat et de vente ne devrait pas dépasser 1 %. Les banques commerciales sont tenues de déclarer quotidiennement à la BOL la valeur de leurs opérations de change, avec des rapports distincts pour chaque devise.En 2023, le gouvernement lao s'est engagé à resserrer encore le taux de change sur la base d'un mécanisme orienté marché mais sous gestion étatique.- VNA