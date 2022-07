Hanoï, 15 juillet (VNA) - La banque centrale des Philippines a annoncé le 14 juillet une hausse surprise des taux d'intérêt, et ce pour le troisième mois consécutif.

La banque a également averti qu'il pourrait y avoir de nouvelles hausses de taux pour freiner la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

Cette décision fait suite à des augmentations similaires après que les banques centrales du monde entier ont relevé les taux d'intérêt alors que la crise russo-ukrainienne et les perturbations de l'approvisionnement génèrent de l'inflation et augmentent la pression financière sur les ménages et les entreprises.

Le gouverneur de la Banque centrale Felipe Medalla a déclaré que le conseil monétaire de la banque avait accepté de relever son taux directeur de 75 points de base à 3,25%, avec effet immédiat.

Les facilités de dépôt et de prêt au jour le jour ont été augmentées de 2,75 % et 3,75 %, respectivement.

Auparavant, la banque avait maintenu ses taux d'intérêt à un niveau historiquement bas depuis novembre 2020 afin de soutenir l'économie pendant la pandémie de COVID-19.

Medalla a déclaré qu'un fort rebond de la croissance cette année suggérait que l'économie pourrait résister à une politique monétaire plus stricte, ajoutant que la banque était prête à "prendre d'autres mesures nécessaires" pour freiner l'inflation, a-t-il ajouté.- VNA