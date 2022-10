Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam (BEV) a décidé d’élargir la marge de fluctuation du taux de change au comptant USD/VND de /- 3 % à /- 5 %, à compter du 17 octobre.

Siège de la Banque d'Etat du Vietnam, à Hanoi. Photo: VNA



Selon la BEV, entre le début de 2022 et aujourd’hui, la Réserve fédérale américaine (Fed) et de nombreuses grandes banques centrales ont resserré leur politique monétaire et augmenté les taux d’intérêt.Pendant ce temps, le conflit russo-ukrainien a perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale, fait grimper les prix des carburants et des matières premières, provoquant de grandes fluctuations sur les marchés internationaux et nationaux.En réponse, la BEV a mis en œuvre de manière proactive et flexible des outils, des solutions et des interventions pour maintenir un fonctionnement stable et fluide des marchés des devises et des changes.La banque centrale a déclaré qu’après le dernier ajustement de la marge de fluctuation, elle continuerait de surveiller de près l’évolution du marché, de coordonner les outils de politique monétaire et de rester prête à vendre des devises étrangères pour stabiliser le marché si nécessaire. – VNA