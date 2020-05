La baie d'Ha Long. Photo: Zing

Quang Ninh (VNA) - La baie d'Ha Long figure parmi les destinations ayant la plus belle structure rocheuse du monde. Cette merveille naturelle inclue des milliers d’îles calcaires et possède une flore et une faune variées. Il s’agit d’une des destinations touristiques les plus attrayantes du monde, selon RD.





La baie d'Ha Long est située à l'ouest du golfe du Tonkin, dans les eaux appartenant aux villes de Ha Long, de Cam Pha et une partie du district insulaire de Van Don. La baie a été reconnue deux fois par l'UNESCO comme patrimoine naturel mondial en termes de valeurs esthétiques (en 1994) et de valeurs géologiques et géomorphologiques (en 2010).



En plus de son système de grottes spectaculaire, la baie d’Ha Long séduit avec ses près de 2.000 îles, grandes et petites, dont 980 qui ont été nommées.



La baie d'Ha Long est le résultat d'une longue évolution géologique. Ce n'est pas seulement une merveille du monde mais aussi un précieux musée géologique en plein air vieux de 300 millions d'années.



La baie d'Ha Long abrite également de nombreux villages de pêcheurs tels que Cua Van, Vung Vieng… séduisant les touristes grâce à leur beauté simple et naturelle. -CPV/VNA