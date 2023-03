La baie d'Ha Long. Photo: TNO

Hanoï (VNA) - Le journal de la célèbre chaîne de télévision américaine CNN vient d'annoncer sa liste des 25 plus belles destinations du monde, dont un représentant du Vietnam.

Seuls deux pays d'Asie du Sud-Est ont des destinations incluses dans la liste de CNN. Il s’agit du Vietnam et des Philippines. Le représentant du Vietnam est la baie d'Ha Long. "En tant que l'un des paysages naturels les plus célèbres d'Asie du Sud-Est, la baie d'Ha Long est également considérée comme le plus bel endroit du Vietnam. Avec 1.969 immenses îles calcaires et une mer d'un bleu profond, la baie abrite également des habitants qui vivent dans des villages et villes. Le temps semble s'être arrêté dans la baie d'Ha Long. Les visiteurs peuvent choisir un bateau ou un canoë pour explorer cette grande baie paisible", a écrit le journal.

La destination philippine sur la liste est El Nido, située dans le Nord de l'île de Palawan, célèbre pour la plongée sous-marine.

La Chine est présente avec le parc forestier national de Zhangjiajie dans la province du Hunan, célèbre pour ses imposantes colonnes de grès.

Les destinations restantes d'Asie - Pacifique dans la liste incluent le paradis marin des Maldives, l'ancienne ville de Petra (Jordanie), la ville de Rotorua (Nouvelle-Zélande), Kata Tjuta (Australie).

Les destinations européennes sont l'île aux ours de Svalbard (Norvège), le lac de Bled (Slovénie), la vallée de Cappadoce (Turquie), l' ancien village de Positano (Italie), le comté de Lake (Angleterre), le Parc national des lacs de Plitvice (Croatie).

Les plus belles destinations du monde votées par CNN en Afrique sont la forêt de Bwindi (Ouganda), le paradis de la faune Samburu (Kenya), le Mont Toubkal (Maroc).

Les Amériques sont les plus représentées dans cette liste des 25 plus belles destinations du monde. -CPV/VNA