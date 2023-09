La plage de Cat Ba offre une eau d'un bleu clair et des plages de sable blanc et lisse, permettant ainsi aux visiteurs de se baigner, de jouer dans le sable. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La baie d'Ha Long – l’archipel de Cat Ba du Vietnam ont été reconnus comme patrimoine naturel mondial lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial le 16 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite.



La baie d'Ha Long - l'archipel de Cat Ba est le premier site interprovincial du Vietnam, situé dans la province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.



La reconnaissance de ce patrimoine est le résultat du suivi attentif et de la mise en œuvre des directives du Premier ministre, ainsi que de la coordination étroite et efficace des ministères et secteurs vietnamiens. Les autorités et la population de la ville de Hai Phong et de la province de Quang Ninh ont également joué un rôle crucial dans cette reconnaissance.

La baie d'Ha Long. Photo: VNA

Après près de 10 ans d'élaboration et de mobilisation de la partie vietnamienne, le dossier de la baie d'Hạ Long - l'archipel de Cat Ba a atteint un consensus absolu avec 21 membres du Comité du patrimoine mondial qui ont tous soutenu leur inscription sur la liste du patrimoine culturel mondial. Cela est dû à la beauté naturelle étonnante, la valeur mondiale exceptionnelle de ces sites, représentant de 7 écosystèmes adjacents et abritant de nombreux animaux rares.



Cette reconnaissance constituera une prémisse importante pour la construction d'un modèle de gestion du patrimoine interprovincial et transfrontalier.



Le Vietnam coopère activement avec le Laos pour finaliser le dossier de proposition d'inscription au patrimoine naturel mondial de Hin Nam No - le parc national de Phong Nha - Ke Bang. Cela démontre l'engagement et la responsabilité du Vietnam dans la protection des sites du patrimoine mondial, non seulement au Vietnam mais aussi en Asie du Sud-Est, en les préservant pour le présent et en les transmettant aux générations futures.

La baie d'Ha Long, en vietnamien « descente du dragon», est située dans le golfe du Bac Bo, dans la province de Quang Ninh, à environ 180 km au Nord-Est de Hanoi. Ses valeurs panoramiques et géomorphologiques exceptionnelles ont valu à ce site d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à deux reprises en 1994 et en 2000. Peu de sites dans le monde connaissent cet honneur. Elle couvre une superficie 1.553 km² et comprend près de 2.000 îles et îlots calcaires émergeant de la mer.

Couvrant 336 km², l’archipel de Cat Bà, district de Cat Hai, ville de Hai Phong, est le plus grand archipel calcaire du Vietnam, couvrant 336 km² et comprenant avec ses 388 îles et îlots. En 2004, l’archipel a été reconnu réserve naturelle de biosphère par l'UNESCO.

Avec cette nouvelle inscription, le Vietnam compte actuellement huit sites du patrimoine mondial reconnus par l'UNESCO, à savoir le parc national de Phong Nha-Ke Bang dans la province centrale de Quang Binh, la baie d'Ha Long, la citadelle impériale de Hue dans la province centrale de Thua Thien Hue, l'ancienne ville de Hoi An et le sanctuaire de My Son dans la province de Quang Nam, la citadelle impériale de Thang Long à Hanoï, la Citadelle de la dynastie Hô dans la province de Thanh Hoa et le complexe paysager de Trang An dans la province de Ninh Binh.



La 45e session du Comité du patrimoine mondial est la première session en personne depuis la pandémie de COVID-19 et a été reportée de 2022. Elle se tient du 10 au 25 septembre, avec de nombreux points à l'ordre du jour importants. Cette réunion examine la préservation et la promotion de la valeur de 260 sites du patrimoine mondial ont été évaluées, dont trois sites vietnamiens : la baie d'Hạ Long (avant son extension à Cat Ba), le parc national de Phong Nha - Ke Bang et le complexe paysager pittoresque de Tràng An. De plus, elle examine 53 nouveaux dossiers de proposition d'inscription ou d'ajustement des limites du patrimoine mondial, amende les lignes directrices pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, etc. -VNA