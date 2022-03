Photo: Internet

Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a signé un investissement en actions de 15 millions de dollars dans le fonds « Tropical Asia Forest Fund 2 » (TAFF2) géré par la société New Forests, dont l'objectif est d'investir dans des projets de plantations certifiées et de conservation de forêts primaires en Asie du Sud-Est, dont le Vietnam.

L'investissement comprend 5 millions de dollars provenant des ressources ordinaires en capital de la BAD et 10 millions de dollars provenant du fonds Australian Climate Finance Partnership (ACFP). Les investissements de TAFF2 cibleront l'adaptation au climat ainsi que l'atténuation du changement climatique. Des opportunités seront recherchées au Cambodge, en Indonésie, au Laos, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.

« L'investissement dans la foresterie durable est limité dans les pays en développement en raison des risques liés au marché, à la politique et aux ressources naturelles », a déclaré Mme Janette Hall, directrice des fonds d'investissement du secteur privé et des initiatives spéciales de la BAD.

L'investissement de la BAD permettra aux entreprises forestières aux meilleures pratiques qui n'ont actuellement pas accès au capital de s'engager dans une foresterie commerciale et durable. Cela contribuera à améliorer les moyens de subsistance des travailleurs forestiers et des communautés locales, à renforcer la biodiversité et à obtenir des résultats climatiques grâce à une réduction de l'exploitation forestière des forêts naturelles, a-t-elle ajouté.

New Forests est un gestionnaire d'investissement mondial d'actifs réels basés sur la nature et de stratégies de capital naturel, avec 5,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur 1,1 million d'hectares d'investissements. New Forests est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et membre fondateur de l’Initiative Net Zero Asset Managers.

L'ACFP est un mécanisme de financement mixte concessionnel géré par la BAD et financé par le gouvernement australien. L'ACFP cherche à catalyser le financement des investissements du secteur privé dans l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est... -VNA