Le vice-Premier ministre cambodgien Aun Pornmobiroth (quatrième à partir de la gauche), qui est également président du comité directeur de la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) et directeur pays de la BAD au Cambodge, Jyotsana Varma (cinquième à partir de la droite), appuie sur un bouton symbolique pour lancer officiellement le déploiement du système d’information sur la gestion financière. (Photo : adb.org)

Hanoï, 24 novembre (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 24 novembre avoir approuvé un prêt politique de 50 millions de dollars pour aider le Cambodge à améliorer ses systèmes de gestion des finances publiques (GFP).La banque a déclaré qu'elle entretient un partenariat de longue date pour soutenir les réformes de la GFP au Cambodge aux niveaux national et infranational depuis 2008.Des efforts accrus pour stimuler la numérisation des systèmes de GFP et renforcer les audits internes et externes figuraient parmi les mesures de réforme visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à favoriser la responsabilité financière et à renforcer la surveillance des dépenses publiques, a indiqué la banque.La directrice nationale de la BAD pour le Cambodge, Jyotsana Varma, a reconnu que les réformes financées par la BAD répondent aux contraintes de développement identifiées par le gouvernement dans les processus de gestion des dépenses et des revenus du Cambodge. - VNA