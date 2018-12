Photo: Internet



Hanoi (VNA) – L’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement (ISPONE) a organisé dimanche 16 décembre à Hanoi un séminaire visant à lancer un projet d’assistance technique de la Banque asiatique de développement (BAD) pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) en matière d’environnement en Asie-Pacifique, y compris au Vietnam.



Le projet au Vietnam se concentre sur l’évaluation des critères et la mobilisation des fonds consacrés à la mise en œuvre du plan d’action du secteur des ressources naturelles et de l’environnement.



Le Plan d’action national du Vietnam sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, articulé autour de 17 ODD regroupant 115 cibles spécifiques à atteindre, a été lancé le 10 mai 2017.



Ce plan a pour objectif de maintenir une croissance durable, de concert avec la réalisation du progrès, de l’équité sociaux et la protection de l’écosystème, la gestion et l’utilisation efficientes des ressources naturelles et l’adaptation proactive aux changements climatiques.



Il vise également à s’assurer que tous les habitants peuvent bénéficier des conditions pour se développer pleinement, participer au processus de développement et jouir sur un même pied d’égalité des fruits de développement, édifier une société vietnamienne pacifique, prospère, démocratique, équitable, civilisée et durable.



Il prévoit de perfectionner le système des institutions pour le développement durable et d’élaborer des plans d’action des ministères, branches et localités durant la période 2017-2020, et de déployer les tâches et solutions pour réaliser avec succès les ODD durant la période 2021-2030.



Actuellement, dix ministères, la Banque d’Etat du Vietnam et 22 provinces vietnamiennes ont publié leur plan d’action pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. –VNA