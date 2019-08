Hanoï (VNA) - La 8e réunion du Groupe de travail mixte Vietnam-Vatican a eu lieu les 21 et 22 août au Vatican, sous l’égide conjointe du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung et du sous-secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, Antoine Camilleri.

Les deux parties ont reconnu le développement actif des relations Vietnam-Vatican avec la multiplication de l’échange de visites entre les deux parties et les résultats satisfaisants de la 7e réunion tenue en décembre 2018 à Hanoï et des consultations entre la mission intersectorielle du Vietnam et l’envoyé spécial non résident du Saint-Siège au Vietnam, Marek Zalewski.

La partie vietnamienne a affirmé que le Vietnam réalisait toujours la politique conséquente et ne cessait de perfectionner la politique de respecter et de garantir la liberté de religion et de croyance du peuple et de créer les conditions pour le développement et les activités de la communauté catholique au Vietnam.

Le Vatican, pour sa part, a tenu en haute estime l’attention accordée par l’Etat vietnamien à la communauté catholique, tout en souhaitant que la communauté respecte la loi vietnamienne comme les règles de l’Eglise catholique et contribue activement au développement du Vietnam.

Les deux parties ont discuté des activités des diocèses, des mesures pour accélérer les relations Vietnam-Vatican dans le futur, du perfectionnement du statut des activités de l’envoyé spécial résident du Saint-Siège et du bureau de l’envoyé spécial résident du Vietnam. Elles ont convenu de poursuivre les dialogues sur la base du respect des principes conclus, soulignant l’importance du renforcement des contacts de tout niveau.

Durant son séjour au Vatican, la délégation vietnamienne a eu une entrevue avec le Pape François, est allée saluer le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican et le ministre des AE, Paul Richard Gallagher. –VNA