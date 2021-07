Les députés lors de la séance de travail de l'AN. Photo : VNA

Au cours de la séance de travail du matin, les députés ont échangé des avis sur le financement du Programme de réduction durable de la pauvreté et de construction d'une nouvelle ruralité pour la période 2021-2025.Plus tard, dans la séance de l'après-midi, ils ont discuté du plan des finances, des prêts et du paiement des dettes publiques et des investissements publics à moyen terme pour la période 2021-2025.Les projets de Résolutions sur le plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025, établissant des lois et des ordonnances en 2022, ont été publiés et les mêmes ont été approuvés.Selon l'ordre du jour, demain, l’AN ratifiera la Résolution sur la structure des membres du gouvernement et autres sur les Résolutions sur le développement socio-économique national et le budget de l'État, nommera les vice-Premiers ministres, les ministres et autres membres du gouvernement, et les juges de la Cour populaire suprême.D'autre part, l'AN ratifiera la liste proposée par le président du pays des vice-présidents et membres du Conseil de sécurité et de défense ainsi que la Résolution sur les investissements publics à moyen terme dans la phase 2021-2025, avant la clôture la première session de la 15e AN . - VNA