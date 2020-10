La cérémonie de célébration de la 75e Journée traditionnelle de la météorologie et de l’hydrologie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secteur de la météorologie et de l’hydrologie a célébré samedi 3 octobre sa 75e Journée traditionnelle, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong a adressé une lettre de félicitations, affirmant les grandes réalisations obtenues par le secteur de la météorologie et de l’hydrologie durant ces 75 dernières années.

Prenant la parole lors de la cérémonie de célébration, Nguyen Xuan Phuc a rendu hommage au personnel du secteur qui contribuait tous les jours à améliorer la qualité et l’exactitude des prévisions et des alertes météorologiques.

Ces efforts doivent se poursuivre alors que les risques climatiques sont de plus en plus nombreux. Il a plaidé pour un investissement plus important afin de moderniser le réseau d’observation météorologique national. Il a également souligné la nécessité d’améliorer la prévention et la qualité des interventions en cas de catastrophes.

Le secteur doit aussi réformer ses modes de gestion et de direction, encourager la socialisation et la commercialisation des activités météorologiques et hydrologiques et accroître l'utilisation des informations météorologiques et hydrologiques pour servir les activités de production et de commerce des entreprises.

Nguyen Xuan Phuc a demandé au secteur de renforcer la coopération internationale, de tirer pleinement parti de la coopération en termes de méthodes, de technologies, d'équipements, de machines et de formation du personnel.

« Il faut créer des mécanismes de liaison avec les entreprises nationales pour produire du matériel d’observation et de transmission des données météorologiques et hydrologiques ; renforcer la coopération avec les particuliers et les entreprises pour sortir des équipements servant à la prévision et à l’observation météorologiques et hydrologiques dans le but de faire du Vietnam un pays producteur et exportateur de matériel et de technologies météorologiques et hydrologiques », a-t-il précisé.

Le Premier ministre a enfin appelé à une implication du secteur privé dans ce domaine.

A ce jour, le secteur compte 284 stations météorologiques de surface; 29 stations météorologiques agricoles; 14 stations de rayonnement; 781 stations pluviométriques automatiques; 359 stations hydrologiques; 27 stations météorologiques maritimes; de 180 stations dans l’ensemble du pays.

A cette occasion, le Département général de météorologie et d'hydrologie s’est vu attribuer, pour la deuxième fois, la Médaille de Ho Chi Minh. -VNA