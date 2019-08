Lors de la cérémonie de célébration du 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le 30 août à Ekaterinbourg, en Russie. Photo : VNA

Ekaterinbourg (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Ekaterinbourg, en Russie, a solennellement organisé vendredi 30 août une cérémonie de célébration de la 74e Fête nationale du Vietnam.



Le consul général du Vietnam à Ekaterinbourg, Ngo Phuong Nghi, a souligné la grande signification de cet événement, avant de saluer les relations entre le Vietnam et la Russie dant ces 74 dernières années.



Les relations de partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie se développent fortement dans tous les domaines. Leurs relations politiques ne cessent de resserrer. Les deux pays échangent souvent des délégations de haut rang.



L’an dernier, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 3 milliards de dollars. On s’est fixé pour objectif d’atteindre la barre de 10 milliards de dollars d’ici 2020.



Le Vietnam est le 23e plus grand partenaire commercial de la Russie et mène 20 projets d’une valeur de 3 milliards de dollars dans ce pays, tandis que la Russie compte 123 projets (hors projets liés au pétrole et au gaz) totalisant 1 milliard de dollars au Vietnam.



Aleksander Harlov, représentant du ministère russe des Affaires étrangères dans la province de Sverdlovsk a affirmé que le Vietnam est devenu au fil des années un ami de confiance de la Russie en Asie du Sud-Est. Il est convaincu que la relation bilatérale s’épanouit chaque jour davantage.



Pour sa part, Larisa Olegovna, cheffe du Département des relations internationales de l’Agence des relations internationales et de l’économie extérieure, s’est déclarée convaincue de bons résultats de coopération entre la province de Sverdlovsk et le Vietnam dans les domaines comme la fabrication de machines, la métallurgie et la technologie biologique.-VNA