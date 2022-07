Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a autorisé des entreprises de télécommunications à tester la 5G dans 40 provinces et villes sous l'autorité centrale. Viettel est l’opérateur avec le plus de sites de test, suivi par VinaPhone.

La 5G a été testée dans 40 provinces et villes. Source: FPTShop

En 2022, le ministère encourage les entreprises à continuer à tester l’application de la 5G, à évaluer les besoins du marché et les plans techniques pour élaborer le plan d’affaires le plus efficace une fois sous licence officielle.



Le ministère a également déterminé que l’une des tâches clés était le déploiement commercial de la 5G avec des équipements conçus et fabriqués par le Vietnam, aussi bien pour le réseau central, le réseau de transmission et le réseau d’accès, et déployé à titre d’essai dans certaines régions.



D’autres rapports prévoient que d’ici 2030, la 5G devrait rapporter aux opérateurs vietnamiens 1,5 milliard de dollars de revenus. D’ici 2025, la 5G devrait contribuer à la croissance du PIB national de 7,3 à 7,4 %, car cette technologie améliorera la productivité et donc les performances des entreprises. – CPV/VNA



