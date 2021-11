Hanoï, 19 novembre (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue thaïlandais Don Pramudwinai ont co-présidé le 19 novembre la 4e réunion du Comité mixte sur la coopération bilatérale Vietnam-Thaïlande, en mettant l'accent sur l'évaluation des relations bilatérales et des orientations pour une future coopération multiforme.

Le ministre vietnam ien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Lors de la réunion virtuelle, les deux parties ont souligné le développement vigoureux du partenariat stratégique intensifié entre le Vietnam et la Thaïlande, basé sur le respect, la confiance et les avantages mutuels.



Le diplomate thaïlandais a réaffirmé la volonté de son pays de faire avancer le partenariat stratégique bilatérale intensifié.



Pendant ce temps, Bui Thanh Son a proposé aux groupes de vente au détail de Thaïlande de développer davantage leur rôle en tant que pont pour présenter les produits vietnamiens aux consommateurs thaïlandais et encourager les entreprises à investir dans des secteurs potentiels.



Au cours de la rencontre, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de continuer à intensifier la coopération pour promouvoir l'échange de délégations et les mécanismes bilatéraux.



Ils ont convenu que les échanges entre les deux peuples sont considérés comme un pilier important des liens bilatéraux et ont ratifié l'engagement d'accroître la compréhension mutuelle.



Soulignant l'assistance mutuelle dans la prévention et le contrôle du COVID-19, ils ont plaidé pour une meilleure collaboration en matière de santé publique dans les domaines d'intérêt commun.



D'autre part, ils ont convenu de renforcer la connectivité économique, garantir le maintien de la chaîne d'approvisionnement, favoriser la circulation des marchandises, en plus de limiter l'application des barrières commerciales et de s'efforcer de porter la valeur du commerce bilatérale à 25 milliards de dollars selon une direction plus équilibrée.

Les deux parties se sont également engagées à renforcer leur soutien mutuel, à se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux, à saisir les opportunités et les avantages offerts par les accords de libre-échange de nouvelle génération.

D'autre part, ils ont abordé des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

En ce qui concerne la situation en Mer Orientale, ils ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation aérienne et maritime dans ces eaux; éviter d'utiliser ou de menacer la force ; résoudre les différends de manière pacifique sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) ; soutenir la mise en œuvre sérieuse et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC),et parvenir à un code de conduite en Mer Orientale (COC).



A cette occasion, le procès-verbal de la réunion a été approuvé et un protocole d'accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères a été signé.



Les deux ministres des Affaires étrangères ont assisté, d'autre part, à la cérémonie de signature du protocole d'accord sur les échanges culturels entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère de la Culture de Thaïlande pour la période 2021-2026 et un autre sur la mise en place de relations de coopération entre les provinces vietnamienne de Thua Thien-Hue et thaïlandaise Ubon Ratchathani.- VNA