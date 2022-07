Lors de l'ouverture de la 48e Assemblée générale de la Confédération générale de l'Église évangélique du Vietnam (Sud). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 48e Assemblée générale de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud) et la 10e Assemblée générale du Clergé ont été inaugurées le 5 juillet, à Ho Chi Minh- Ville.

A cette occasion, le chef adjoint du Comité des affaires religieuses du gouvernement, Nguyên Tiên Trong, a souligné que l'Église évangélique du Vietnam (Sud) est la plus grande organisation protestante au Vietnam.

M. Nguyên Tiên Trong a apprécié le Comité d’administration de l’Assemblée générale de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud) pour avoir conduit l'Église évangélique du Vietnam à surmonter ses difficultés et à multiplier les bonnes valeurs dans la vie religieuse et laïc, contribuant à l'édification et au développement national, notamment lors de la récente pandémie de COVID-19.

L’Église évangélique du Vietnam (Sud) s'est en effet activement jointe aux autorités à tous les niveaux et à la communauté pour repousser progressivement la pandémie, toujours prête à utiliser ses établissements religieux comme lieu d'isolement médical…

À cette occasion, le pasteur Thai Phuoc Truong, président de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud), a remercié les agences centrales et locales, en particulier les autorités de Ho Chi Minh-Ville, pour avoir créé les conditions pour que l'Église puisse tenir le congrès de manière solennelle afin qu'il soit couronné de succès.

La 48e Assemblée générale de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud) et la 10e Assemblée générale du Clergé se déroulent du 4 au 7 juillet avec des contenus importants dont l’élection du Comité d’administration de la dite Confédération du mandat 2022-2026 et du conseil de Clergé...

L’Assemblée générale de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud) se réunit tous les quatre ans et sa 48e édition réunit environ 2.300 délégués officiels. L’Assemblée générale du Clergé se réunit tous les deux ans et sa 10e édition regroupe environ 1.300 membres du clergé.

L'Église évangélique du Vietnam (Sud) est actuellement la plus grande organisation protestante du pays avec plus de 700.000 adeptes opérant dans 34 provinces et villes, de Quang Tri au Centre jusqu'aux localités du Sud.- VNA