Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative, a présidé la troisième session du Comité, avec 63 villes et provinces. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative, a présidé le 3 février la troisième session du Comité, tenue en ligne, avec 63 villes et provinces afin de résumer les travaux de réforme administrative en 2022 et de fixer les tâches pour 2023.

Lors de la réunion, les dirigeants des ministères, secteurs et localités ont discuté et clarifié les résultats obtenus, identifié les limites, les difficultés et les obstacles, et proposé des tâches clés et des solutions pour promouvoir davantage la réforme administrative.

Les participants ont estimé que la réforme et le perfectionnement institutionnels ont été ciblées, avec l’efficacité et de nombreux changements. Le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale 20 projets de loi, organisé 9 sessions thématiques sur le droit, approuvé 39 propositions de législation, projets de loi ; promulgué 125 décrets. Le pays a mis en place 11.700 guichets uniques à tous les niveaux pour recevoir et traiter les démarches administratives.

La transformation numérique nationale a été mise en œuvre de manière forte et substantielle, favorisant l’édification de l'e-gouvernement, vers un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique.

La 3e session du Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative. Photo : VNA



Prenant la parole, le Premier ministre a affirmé que la réforme administrative visait à créer des conditions favorables aux habitants et aux entreprises ; à réduire le délai de traitement des travaux des fonctionnaires et agents publics ; à créer un environnement administratif ouvert, transparent et propre. Par conséquent, le Parti et l'État ont considéré cela comme l'une des percées stratégiques.

Le chef du gouvernement a ordonné de mettre l'accent sur les tâches clés de la réforme administrative en 2023 et dans les temps à venir.

Les ministères, secteurs et localités doivent se concentrer sur la promotion de la réforme administrative associée à l'innovation, la transformation numérique, l'amélioration de l'environnement de l'investissement des entreprises, l'amélioration de la compétitivité nationale.

Il a demandé aux ministères, secteurs et localités de publier leur plan de réforme administrative de 2023 ; régler d'urgence les tâches en suspens de 2022 ; mettre en œuvre efficacement les tâches assignées dans la Résolution n° 01/NQ-CP du gouvernement afin d'améliorer l'environnement des affaires et de renforcer la compétitivité nationale.

Pham Minh Chinh a demandé de promouvoir la décentralisation ; de renforcer l'inspection, la supervision et le contrôle du pouvoir ; de promouvoir la réorganisation de l'appareil des cadres ; d’accélérer la réforme du régime de fonction publique ; de continuer à améliorer et connecter les bases de données nationales ; de mettre en œuvre efficacement le Projet de développement de l'application des données démographiques, d'identification et d'authentification électronique pour la transformation numérique nationale. - VNA