Hanoi (VNA) – La 3e session de la 15e Assemblée nationale a poursuivi mardi 14 juin sa 13e journée de travail, couverte médiatiquement en direct, sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê.

Vue d’ensemble de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo : VNA

Réunis en plénière dans la matinée sous la direction du vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong, les députés ont écouté le secrétaire général de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong présenter un rapport d’explication, de réception et de remaniement du projet de loi sur la police mobile.

Les députés ont par la suite adopté la loi sur la police mobile à 454 voix sur 474 voix présentes et votantes.

Ils ont également voté une résolution sur la création d’une mission de surveillance spécialisée sur la mobilisation, la gestion et l’utilisation des ressources pour la prévention et la lutte contre le Covid-19 et l’application des politiques et des lois sur la médecine de base et préventive. La résolution a été adoptée avec 469 voix sur 475 voix présentes et votantes.

La résolution sur la création d’une mission de surveilance spécialisée pour la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée nationale concernant les trois programmes cibles nationaux a été adoptée avec 465 voix pour sur 471 voix présentes et votantes.

Plus tard dans la journée, l’Assemblée nationale a débattu du projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base et du projet de loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique (modifiée).

Le 15 juin, l’Assemblée nationale devra voter une résolution approuvant l’arrêté des comptes du budget de l’État en 2020, et les projets de loi sur la cinématographie (modifiée) et sur l’émulation et la récompense (modifiée).

Le projet de loi sur le pétrole et le gaz (modifiée) et un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les radiofréquences figureront également au menu des députés. – VNA