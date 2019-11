Des scientifiques s'expriment lors de cette conférence internationale. Photo: giaoducthoidai.vn



Hanoï (VNA) – La 2e conférence scientifique internationale annuelle sur les "questions contemporaines d'économie, de management et d’affaires" (CIEMB en anglais) a lieu les 26 et 27 novembre à l’Université nationale de l’économie à Hanoï, avec la participation des scientifiques et chercheurs de 15 pays du monde.

Cette conférence offre aux décideurs, aux chercheurs, aux scientifiques et aux gestionnaires vietnamiens et étrangers, la chance d’échanger des informations, de discuter et de présenter des projets de recherche scientifique ainsi que de partager d’expérience dans des domaines liés à l'économie, au management et aux affaires.



Avec onze séances de discussion parallèles, le séminaire attire la participation des orateurs qui sont de grands économistes de différents pays, entre autres, le professeur Robin Mason de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni), le professeur Benyayer Louis-David de l’école de commerce ESCP Europe, le professeur Raynouard Arnaud de l’Université Paris-Dauphine (France), le professeur Sarath Delpachitra, rédactrice en chef du journal "Australian Economic Paper", le professeur Toshio Ogata de l’université de Chuo (Japon). Les interventions se portent sur l'utilisation de l'économie ; de l’intelligence artificielle et le big data ; le développement durable de l’économie mondiale, etc.



Il s’agit de la deuxième édition de la conférence internationale sur les questions contemporaines d’économie, de gestion et d’affaires.

La première édition 2018 a été organisée conjointement par l'Université nationale d'économie du Vietnam, en collaboration avec l'Université nationale australienne, l'Université nationale Kangwon (République de Corée) et l'Université Szczecin (Pologne). –VNA