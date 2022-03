La 28e conférence restreinte des ministres de l'Economie de l'ASEAN (AEM Retreat 28) a eu lieu le 16 mars sous forme virtuelle. Photo. Secrétariat de l'ASEAN

Jakarta (VNA) - La 28e conférence restreinte des ministres de l'Economie de l'ASEAN (AEM Retreat 28) a eu lieu le 16 mars sous forme virtuelle. Il s'agissait de la première réunion des ministres de l'Economie de l’ASEAN, depuis que le Cambodge assume la présidence de l'ASEAN en 2022.

Les parties participantes ont entamé des négociations pour mettre à niveau l'accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA), mis en œuvre par les pays membres de l'ASEAN depuis 2010.

Elles estiment que cette mise à niveau contribuera à accélérer la reprise économique de la région, selon un communiqué du Secrétariat de l’ASEAN.

Selon le Secrétariat de l’ASEAN, le lancement des négociations pour mettre à niveau l'ATIGA est à la fois opportun dans le contexte de reprise de la région post-pandémie, et important après l'entrée en vigueur le 1er janvier dernier du RCEP.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi. Photo: Secrétariat de l'ASEAN

Le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a souligné que la mise à niveau de cet accord « approfondira l'intégration économique de l'ASEAN, renforcera la compétitivité de l'ASEAN, ainsi que l'attractivité de l'ASEAN".

La réunion a approuvé 19 contenus de coopération économique prioritaires du Cambodge dans le cadre de l’Année de sa présidence de l’ASEAN 2022, élaborés conformément à quatre orientations: renforcement de la connectivité numérique, des sciences et technologies; réduction des écarts de développement et renforcement de la compétitivité de l’ASEAN ; construction d’une ASEAN inclusive, durable et compétitive ; et promotion de la croissance et du développement d’une ASEAN intégrée. -VNA