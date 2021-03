Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh à la tête de la délégation vietnamienne participant à la 27e conférence restreinte des ministres de l'Economie de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 27e conférence restreinte des ministres de l'Economie de l'ASEAN (AEM Retreat 27) a eu lieu les 2 et 3 mars sous forme virtuelle. Il s'agit de la première réunion des ministres de l'Economie de l’ASEAN en 2021. La délégation vietnamienne est conduite par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh.

S'exprimant lors de la conférence, le Vietnam a exprimé son soutien aux initiatives du Brunei lors de l’Année de présidence de l'ASEAN 2021, et a affirmé que le Vietnam continuerait à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays membre de l'ASEAN pour mettre en œuvre les objectifs communs de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC).

En outre, le Vietnam partage également avec d'autres pays ses expériences et ses efforts pour contrôler la pandémie de COVID-19 afin de garantir les objectifs de développement économique tout en mettant correctement en œuvre les engagements dans le cadre de l'ASEAN et de l'ASEAN +.

Lors de la réunion, les ministres de l'Economie de l'ASEAN ont approuvé dix initiatives, donnant la priorité au Brunei pour la coopération économique au cours de l’Année de présidence de l'ASEAN 2021. Ces initiatives et priorités s'articulent autour de trois axes principaux: la relance, la numérisation et la durabilité, en mettant l'accent sur des domaines importants tels que le commerce, le tourisme, l’énergie, les technologies de l'information, minéraux, le développement durable ...

En particulier, la conférence a également convenu de l'agenda annuel de 2021 pour le secteur économique, comprenant 68 contenus différents comme le commerce, les services, l'investissement, la propriété intellectuelle, l’e-commerce...