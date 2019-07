La 22e consultation au niveau des ministères des Affaires étrangères entre les Philippines et la Chine. Photo: www.dfa.gov.ph



Pékin (VNA) - Le 23 juillet, à Manille, le vice-ministre philippin des Affaires étrangères Enrique Manalo et son homologue chinois Luo Zhaohui ont présidé la 22e consultation au niveau des ministères des Affaires étrangères.



Cette consultation diplomatique était la première du genre depuis l’établissement de la coopération stratégique intégrale entre les deux pays en 2018.



Lors de l'événement, les deux parties ont souligné la nécessité de mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, de renforcer la confiance politique et de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



La Chine a exprimé son soutien aux Philippines pour qu’elles jouent bien leur rôle de coordinateur des relations Chine - ASEAN, tandis que Manille a hautement apprécié le fait que Pékin tenait en haute estime les relations Chine-ASEAN et présentait des initiatives de coopération.



Les deux parties se sont engagées à renforcer les échanges et la coordination afin d’accroître la coopération en Asie de l'Est.



Elles ont également discuté de la question en Mer Orientale et ont convenu de maintenir les perceptions communes des dirigeants des deux pays sur un règlement satisfaisant de cette question.



Les deux pays continueront de collaborer avec d’autres membres de l'ASEAN pour appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), accélérer les négociations sur un code de conduite en Mer Orientale (COC), ainsi que maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale. -VNA