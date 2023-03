Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 19e Salon du tourisme de Hô Chi Minh-Ville se tiendra du 6 au 9 avril dans la mégapole du Sud, ont annoncé mardi 28 mars les organisateurs.

Le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville annonce la prochaine tenue du 19e Salon du tourisme de Hô Chi Minh-Ville. Photo : qdnd.vn

L’événement annuel proposera un large éventail d’activités culturelles, artistiques et sportives, et l’édition de cette année sera l’une des activités en réponse à l’Année nationale du tourisme 2023 organisée par la province de Binh Thuân (Centre).Notamment, l’espace de stimulation touristique comptera près de 100 kiosques, dont 46 d’autres villes et provinces.Bui Thi Ngoc Hiêu, directrice adjoint du Département municipal du tourisme, a déclaré que les activités de la foire viseront à améliorer la qualité des services touristiques et des activités de promotion.Après l’épidémie de Covid-19, Hô Chi Minh-Ville s’efforce non seulement de bien jouer son rôle de plus grand centre touristique du pays mais aussi d’innover en matière de produits pour devenir une destination touristique à ne pas manquer.Selon le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l’an dernier, les arrivées internationales dans la mégapole du Sud se sont établies à plus de 3,46 millions, soit un bond de 100% par rapport à la même période de 2021 ou 99% du plan annuel.