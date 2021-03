Jakarta, 17 mars (VNA) – La 12e réunion du Comité de coopération conjointe ASEAN - États-Unis a eu lieu virtuellement le 17 mars pour examiner la mise en œuvre des projets de coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux parties.

La 12e réunion virtuelle du Comité de coopération conjointe ASEAN - États-Unis. Photo : VNA

La réunion a mis en évidence les principaux progrès du partenariat stratégique et s'est félicitée de la mise en œuvre intégrale par les parties de leur Plan d'action 2016-2020.Les États membres de l'ASEAN se sont félicités de la coopération des États-Unis avec le bloc dans des domaines d'intérêt mutuel ainsi que de la participation active ds Etats-Unis aux mécanismes de coopération régionale de l'ASEAN, tels que le Forum régional de l' ASEAN (ARF), la Réunion des ministres de la Défense-Plus (ADMM Plus) et Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).Les deux parties ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre activement leur Plan d’action 2021-2025 et à promouvoir la mise en œuvre des décisions de leurs dirigeants dans la déclaration commune ASEAN-États-Unis sur le développement de la ressource humaine et d’autres Déclarations de haut niveau en Asie de l’Est adoptées en 2020.La Chargée d’Affaires de la Mission des États-Unis auprès de l’ASEAN, Melissa A. Brown, a parlé des priorités et des engagements de l’administration américaine Joe Biden pour approfondir davantage le partenariat de dialogue ASEAN-États-Unis, tout en soulignant le rôle central de l’ASEAN dans la région.Elle a affirmé que les États-Unis continueraient à soutenir les efforts de l'ASEAN dans la négociation d'un code de conduite (COC) des parties en mer Orientale avec la Chine conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).S'exprimant en sa qualité de Président du Groupe de travail de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI), le Représentant permanent du Vietnam auprès de l'ASEAN Nguyen Hai Bang a salué les contributions et l'assistance des États-Unis à la mise en œuvre du Plan de travail III de l'IAI (2016-2020) et a demandé pour un soutien supplémentaire vers le plan de travail IV (2021 - 2025). - VNA