Une séance de la 11e session. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 2e journée de travail de la 11e session de l’Assemblée nationale (14e législature) a eu lieu le 25 mars.



Lors de la séance plénière tenue jeudi matin, les députés ont écouté les rapports de travail pendant le mandat 2016-2021 de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, de l’Audit d’Etat, outre un rapport de synthèse des avis et recommandations envoyés par des électeurs et citoyens à la 11e session. Ils ont également écouté un rapport sur les résultats de la supervision du traitement des recommandations envoyées par des électeurs à la 10e session de l’Assemblée nationale. Un rapport concernant les préparatifs des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux était également au menu.



Jeudi après-midi, les députés ont travaillé en groupes sur le projet de rapport de la 14e législature de l’Assemblée nationale, entre autres. -VNA