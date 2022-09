Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite) et le vice-ministre mongol des Affaires étrangères, Batsumber Munkhjin. Photo : VNA

Hanoï, 23 septembre (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 23 septembre à Hanoï le vice-ministre mongol des Affaires étrangères, Batsumber Munkhjin, en visite de travail au Vietnam pour participer à la 10e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères Vietnam - Mongolie Bui Thanh Son a déclaré que le Parti et l'État du Vietnam n’oublieront jamais le soutien du gouvernement et du peuple mongols lors de la lutte d’hier pour l'indépendance et la réunification du pays.Le Vietnam attache une grande importance et souhaite développer davantage ses relations et sa coopération avec la Mongolie, a-t-il souligné.Évaluant l'énorme potentiel de la coopération bilatérale, Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties mettent effectivement en œuvre le contenu de la coopération bilatérale et multilatérale, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.Il a plaidé pour une coordination étroite pour mener à bien les activités de célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2024.Pour sa part, Batsumber Munkhjin a déclaré que le ministère mongol des Affaires étrangères fera des efforts pour se coordonner avec son homologue vietnamien et les agences compétentes des deux pays afin de promouvoir une coopération plus forte et plus efficace.Le même jour, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu et Batsumber Munkhjin ont coprésidé la 10e réunion de consultation politique.Les deux parties ont discuté et convenu de mesures spécifiques pour consolider et renforcer davantage l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Mongolie, échanger des vues sur la situation régionale et mondiale ainsi que sur des questions d'intérêt commun.Nguyen Minh Vu a proposé que les deux parties continuent d'avoir des échanges de délégations et des contacts de haut niveau.Pour sa part, le ministre mongol a déclaré que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est et a convenu de continuer à promouvoir une coopération plus efficace en matière de défense et de sécurité.Il s'est prononcé pour le renforcement de la coordination et la création de conditions favorables pour les organes de représentation du Vietnam et de la Mongolie sur leurs territoires respectifs.Concernant la coopération économique, commerciale et d'investissement, le vice-ministre mongol a souligné que le Vietnam était un partenaire approprié pour aider la Mongolie à diversifier ses marchés d'importation et d'exportation.Les deux parties doivent continuer à coopérer étroitement et rechercher des opportunités pour renforcer la valeur du commerce bilatéral à l'avenir, a-t-il déclaré, suggérant de prêter attention et de soutenir l'envoi d'employés vietnamiens en Mongolie pour travailler.Batsumber Munkhjin a accepté d'accélérer les négociations pour signer un protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère de Mongolie sur le commerce du riz dès que possible, ainsi que de promouvoir la coopération en matière d'éducation et de culture.Abordant les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu qu'il était nécessaire de résoudre les désaccords en Mer Orientale par des moyens pacifiques par le dialogue, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, sans recourir à la force ou menacer de l'utiliser, et éviter les actions qui compliquent la situation.Le Vietnam continuera à soutenir la Mongolie dans le renforcement de la coopération avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'autres mécanismes et cadres de coopération.- VNA