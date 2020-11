Tran Cong Binh , expert de l’UNICEF au Vietnam, offre des plantes à des élèves. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre de l'initiative « Ville amie des enfants » 2020 et en écho de la Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre), la section municipale de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam ont lancé le 1er novembre le programme « Pour un Vietnam vert, propre et sécuritaire aux enfants » 2020.

Tran Cong Binh, expert de l’UNICEF au Vietnam, a indiqué qu’il s’agissait d’une première activité d'une campagne de communication lancée par l’UNICEF en coopération avec le gouvernement vietnamien.

Cette campagne vise à sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance de la protection de l’environnement face aux mauvais impacts du changement climatique et de la pollution, et à les encourager à agir pour un Vietnam vert, propre et sécuritaire, a-t-il expliqué.

Le programme se poursuit jusqu’à fin novembre dans 24 arrondissements et districts dans la mégapole du Sud. Il comprend diverses activités dont des pièces théâtrales sur la protection de l’environnement, des jeux sur le tri des déchets, un concours de dessins, des expositions de photos et de dessins sur la protection de l’environnement, des projets de collecte et recyclage de déchets, de plantation d’arbres, des tables rondes sur l’environnement.

Le même jour, la finale concours de dessins et d’écriture sur le thème « Droits d’enfants-nos droits » 2020 a eu lieu à Ho Chi Minh-Ville.

Thai Hong Phuc, élève du lycée Duc Hue, provice de Long An (Sud), a remporté le premier prix en écriture et Ngo Nguyen Quynh Nhu, élève de l’école primaire Phu Dong à Ho Chi Minh-Ville, a gagné le premier en dessin.

Ce concours, lancé en juin dernier, a attiré près de 800 élèves de nombreuses provinces du Sud. Il a été organisé par l’antenne de l’Association des droits des enfants du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, l’UNICEF Vietnam et l’Association des droits des enfants de Ho Chi Minh-Ville.-VNA