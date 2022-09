Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le joint-venture Kyeryong-Vinaconex vient de remporter une enveloppe d’adjudication pour la construction des infrastructures de la zone industrielle propre de Hung Yên (Nord), selon la Compagnie par actions d’import-export et de construction du Vietnam (Vinaconex).



Cette enveloppe est évaluée à 1.060 milliards de dôngs, comprenant la construction des routes, l’approvisionnement en eau et le drainage, l’éclairage, les télécommunications, le traitement des eaux usées... Le projet sera mis en œuvre durant 24 mois et achevé en 2024.

Cérémonie de signature du contrat. Photo: VNA

Le directeur général de Vinaconex, Nguyên Xuân Dông, a affirmé qu’en tant que principal entrepreneur au Vietnam, Vinaconex s’est engagé à travailler avec Kyeryong pour mettre en œuvre le projet en assurant la qualité, les exigences techniques à la demande des investisseurs.



Ce projet d’investissement dans les infrastructures de la zone industrielle propre de Hung Yên est doté d’un investissement total de 1.788,59 milliards de dôngs. Il devrait contribuer à faire de Hung Yên une province industrielle orientée vers le développement durable et écologique. -VNA