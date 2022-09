Kon Tum (VNA) - Le Comité populaire provincial de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) et le Comité de l’administration provinciale de Salavan (Laos) ont signé le 27 septembre à Kon Tum un protocole d'accord sur la coopération bilatérale au cours de la période 2022 – 2027.

Le protocole d'accord porte sur trois grands contenus : coopération en politique, diplomatie ; coopération dans l’économie, la culture, la société, le tourisme et l’agriculture, le développement rural ; et coopération dans l’éducation - formation et le développement des ressources humaines.

Les deux provinces ont convenu de diffuser largement et de mettre en œuvre efficacement les accords, protocoles, procès-verbaux de conférence sur le commerce et l'investissement entre les deux pays et les mécanismes préférentiels dans le commerce entre les deux localités.

Les deux provinces vont favoriser la coopération dans l'agriculture et le développement rural, promouvoir la connexion touristique, mettre en œuvre activement le Plan de développement touristique dans le Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam pour la période 2021 - 2025, avec une vision à l'horizon 2030.



La province vietnamienne de Kon Tum continue de soutenir 10 bourses de niveau universitaire pour la période 2024 - 2029 pour des cadres et étudiants de la province lao de Salavan. En revanche, la province lao va offrir deux bourses pour étudier la langue lao aux fonctionnaires et étudiants de Kon Tum. Les deux parties vont travailler en étroite collaboration avec les provinces du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam...

Kon Tum et de Salavan ont signé un protocole d'accord pour établir officiellement leur relation de coopération pour le développement socio-économique en avril 2016.

Actuellement, la province de Kon Tum opère une usine de transformation d'amidon de manioc dans la province de Salavan, d'une capacité quotidienne de 200 tonnes de produits. - VNA