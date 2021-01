La Sarl industrielle Kolon Binh Duong. Photo: baubang.binhduong.gov.vn



Hanoi (VNA) – Le groupe sud-coréen Kolon Industries Inc a annoncé le 12 janvier envisager d’agrandir sa Sarl industrielle Kolon Binh Duong qui produit des fibres de pneu en polyester, en vue d’augmenter ses exportations.

Ce groupe investira 62 millions de dollars dans cette SARL implantée dans la zone industrielle Bàu Bàng pour l’agrandir en septembre de l’année prochaine.

Pour la première phase en 2018, Kolon Industries a consacré près de 140 millions de dollars à la mise en œuvre du projet de production de fibres de pneu en polyester, un matériel pour fortifier les pneus d’automobiles, d’une capacité de 16.800 tonnes/an.

L’investissement prévu pour l’agrandissement portera la capacité de l’usine à 36.000 tonnes par an.

Fondée en 1954, Kolon Industries est l'une des grandes entreprises multisectorielles et transnationales de la République de Corée. Ce groupe fabrique, pour essentiel, des pneus pour automobiles, des airbags et des films pour les industries électrique, électronique et de mode. -VNA