New Delhi, 18 décembre (VNA) - Les potentiels touristiques de la province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, ont été présentés aux agences de voyages indiennes lors d'une récente tournée de présentation à New Delhi, en Inde.

Photo : internet



Le roadshow était organisé par l’ambassade du Vietnam en Inde et une délégation de la province de Kien Giang dirigée par le président du Comité populaire provincial, Pham Vu Hong.



Ce dernier a informé sur le développement socio-économique local ainsi que sur les atouts dans le tourisme les paysages enchanteurs avec cinq archipels intacts et la réserve de biosphère de Kien Giang. En particulier, l'île de Phu Quôc, d'une superficie de 590 km², a été fortement investie pour devenir un pôle régional de tourisme écologique et de villégiature.



La province de Kien Giang appelle des projets d'investissement dans ses zones économiques, zones touristiques clés ainsi que dansl'agriculture, a-t-il ajouté.



La délégation de Kiên Giang effectue une visite en Inde du 17 au 19 décembre pour promouvoir le commerce, l'investissement et le tourisme, ainsi que pour discuter de mesures de renforcement de la coopération avec les entreprises indiennes.



Après à New Delhi, elle poursuivra ses activités de promotion dans la ville de Vijayawada, État de l'Andhra Pradesh, dans le sud-est de l'Inde.

Phu Quôc - surnommée "l’île des perles" - est la plus grande île du Vietnam. Site touristique célèbre, elle a attiré de nombreux investissements dans l’hôtellerie et les centres de villégiature ces dernières années. - VNA