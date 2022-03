Zone urbaine Tay Bac dans la ville de Rach Gia, province de Kien Giang. Photo : VNA

Le directeur du service provincial du Tourisme, Bui Quoc Thai, a déclaré que Kien Giang prévoit de réaliser un projet de site Web intégrant des vidéos de réalité virtuelle, un système de billetterie en ligne et une application mobile afin de promouvoir les images touristiques locales.Actuellement, la ville appelle à des investissements dans la zone touristique culturelle et historique de Xep Ba Tau avec une échelle de cinq hectares et un investissement initial total d'environ trois millions de dollars, mis en œuvre sur la période 2021 - 2025.Parallèlement à cela, il se concentre sur la mise en œuvre du plan de relance de l'industrie sans fumée dans le contexte de la pandémie étant fondamentalement sous contrôle, en stimulant le tourisme de Kien Giang en 2022.Par ailleurs, les collectivités locales s'attachent à développer le tourisme communautaire et rural en lien avec le programme OCOP (Chaque commune, un produit) sur la période 2021 - 2025, et les orientations de 2030. - VNA