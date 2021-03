Le riz est l'un des produits principaux à l'exportations de la province de Kien Giang. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - La province de Kien Giang (Sud) a généré plus de 103 millions de dollars d’exportations au cours des deux premiers mois de l'année, en hausse de 12% en glissement annuel.

Il s’agissait d’un signe positif dans les activités commerciales de la province dans le contexte des évolutions complexes du COVID-19.

Selon le service provincial de l'Industrie et du Commerce, la croissance a été observée dans les expéditions de produits aquatiques (+25,6%) et de chaussures en cuir (+ près de 3%). Pendant ce temps, les exportations de riz ont chuté de 35,37% sur un an avec environ 17 millions de dollars.

En vue de renforcer les exportations, la province a mis l'accent sur les activités de promotion du commerce, la consolidation des marchés traditionnels et l'expansion de nouveaux marchés pour des produits locaux, en particulier le riz et les produits aquatiques.

En outre, le service provincial de l’Industrie et du Commerce a fourni aux entreprises locales des informations sur les marchés nationaux et étrangers ainsi que des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19.

En plus de rechercher de nouveaux marchés, le service ledit s’est efforcé de sensibiliser les entreprises aux accords de libre-échange déjà signés, en les aidant à préparer leur production pour répondre aux demandes d’importation des clients internationaux. -VNA