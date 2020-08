Photo : internet

Kien Giang (VNA) – Selon le Comité de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles et de défense civile de la province de Kien Giang, entre le 1er et le 3 août dernier, des pluies torrentielles accompagnées de vents violents ont fait effondrer plus d’une centaine de maisons sans compter des centaines autres ont été enlevées leur toiture et submergées dans cette localité dans le delta du Mékong.

D’après les statistiques initiales, vers 17h du 3 août, il y a eu 105 maisons effondrées, 325 maisons enlevées de toiture et 32 autres submergées avec une perte matérielle estimée à plus de 5,7 milliards de dôngs. En plus, plusieurs superficies de culture de Kien Giang ont été endommagées.

Les districts les plus touchés sont notamment Giang Thanh, Kien Luong, An Minh, An Bien, Hon Dat, Go Quao, U Minh Thuong, Vinh Thuan et Phu Quoc. Au district de Kien Luong, plus de 200 ha de riz de la campagne été-automne à deux communes de Kien Binh et Hoa Dien ont été sous l’eau. Pour l’heure, des agriculteurs sont actifs à utiliser des pompes pour déverser de l’eau afin de protéger du riz.

Des forces de la police, des militaires et des milices locaux étaient rapidement sur place pour aider les habitants à régler des conséquences des catastrophes naturelles et évacuer la population hors des zones dangeureuses.

Des districts, et des villes ont octroyé des fonds pour soutenir des foyers touchés par des catastrophes naturelles à régler leurs conséquences.

Face aux évolutions capricieuses climatiques, la province de Kien Giang a dirigé les branches compétentes à suivre de près des bulletins météorologiques pour avoir des mesures à faire face et réduire au maximum des dégâts.-VNA