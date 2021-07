Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Au premier semestre, la province de Kien Giang (Sud) a attiré plus de 1.000 milliards de dongs (43,4 millions de dollars) d'investissements dans deux projets touristiques couvrant plus de 21,7 hectares, dans la ville de Phu Quoc.

Bui Quoc Thai, directeur du Service provincial du tourisme, a déclaré que la résurgence du COVID-19 avait entraîné des difficultés pour attirer les investissements touristiques.

Kien Giang poursuit la construction des infrastructures de transport pour mieux servir le tourisme et attirer davantage des investissements dont la route vers la zone touristique de Ba Hon et la tombe du Héros des forces armées populaires Phan Thi Rang dans le district de Hon Dat; la modernisation et l'extension de la route principale menant au site touristique de Cay Gon à U Minh Thuong ; l'amélioration et l'élargissement de celle autour de la montagne Hon Me à Hon Dat; l'amélioration des infrastructures sur le site des reliques de la montagne Da Dung dans la ville de Ha Tien, etc.

Toujours entre janvier et juin, Kien Giang a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs, atteignant 33% de son objectif annuel, générant un chiffre d'affaires total estimé à plus de 2.680 milliards de dongs.

Pour le deuxième semestre, la province a fixé comme objectif d'accueillir de 3,1 à 5 millions de visiteurs, en fonction de l'évolution de l'épidémie. -VNA