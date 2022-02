Photo d'illustration: VNA

Kien Giang (VNA) – En général, la province de Kien Giang (Sud) a achevé l’installation d'équipements de surveillance des navires par satellite, contribuant à mettre fin à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

La province compte actuellement 3.978 navires de pêche d'une longueur de 15 mètres et plus, dont 312 endommagés et 3.664 déjà munis d'équipements de surveillance des navires par satellite (VMS). Quant aux deux navires restants, les armateurs ont procédé aux procédures nécessaires pour installer des VMS.

Les activités de pêche sont strictement contrôlées à Kien Giang. D'autre part, les autorités compétentes délivrent des certificats en matière d'hygiène alimentaires et de traçabilité pour les produits exportés vers le marché européen.

En 2021, Kien Giang a traité 15 infractions et infligé des amendes d'un montant total de 7,7 milliards de dongs (plus de 320.000 dollars) mais depuis septembre dernier, aucun navire de pêche local n'a violé les eaux étrangères. -VNA