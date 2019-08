Hanoï (VNA) - Le Vietnam figure dans le top mondial en termes d’esprit entrepreneurial. Ces dernières années, l’innovation et la créativité ont contribué grandement à la croissance économique du pays.

Une conférence de presse pour annoncer le jeu télévisé "Khoi nghiêp công nghê", le 31 juillet à Hanoï. Photo: CVN/VNA





Le jeu télévisé "Khoi nghiêp công nghê" (Start-up technologique) sera présenté à midi à partir du samedi 3 août sur la chaîne VTV3 de la Télévision vietnamienne. C’est ce qui a été annoncé par la directrice de VTV3, Ta Bich Loan, lors d’une conférence de presse tenue mercredi après-midi 31 juillet à Hanoï.



Le programme "Start-up technologique" est une passerelle entre les nouvelles applications pour "smartphones" et les utilisateurs ainsi qu’un rendez-vous pour les créateurs de plateformes. "Après de longs préparatifs et avec les soutiens des ministères de l’Information et de la Communication, des Sciences et des Technologies, du Plan et de l’Investissement ainsi que du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée (Viettel), ce programme a su réunir 24 équipes. C’est la première fois qu’un jeu télévisé destiné aux applications pour +smartphones+ voit le jour", a informé Ta Bich Loan. Et d’ajouter que ce programme apportera un nouvel éclairage sur les initiatives, les programmeurs, la création et la gestion d’activités d’un projet technologique.



Un concours entrepreneurial



Selon le comité d’organisation, les 24 équipes apporteront de nombreux produits originaux. Par exemple, l’application Manmo présentera une carte numérique des petits hôtels et hébergements dans les 63 villes et provinces du pays. "Sur cette plate-forme, nous fournissons les prix mais aussi l’adresse et le numéro de téléphone pour que les utilisateurs puissent prendre directement contact avec les établissements", a expliqué Trân Hoàng Manh de l’équipe Manmo.



Pour sa part, Telepro fournira des solutions et des conseils sur la vente via téléphones portables, créant ainsi des emplois à la faveur des jeunes étudiants, diplômés mais surtout des personnes handicapées. "Je suis enthousiaste à l’idée de participer à un tel jeux. Je remercie VTV3 d’avoir créé un concours entrepreneurial. Outre les conseils des experts, chaque équipe reçoit également les remarques des spectateurs présents au studio", partage un membre l’équipe iMotor.



Dào Xuân Hoàng, fondateur de Monkey Junior (un programme d’enseignement d'anglais pour enfants) et membre du conseil de consultation, a affirmé que "Start-up technologique" permettait aux participants de rencontrer, de partager leurs difficultés et expériences, ainsi que de présenter leurs produits aux téléspectateurs.



Minh Hà et Trân Ngoc sont les deux animateurs de ce jeu télévisé. Ce dernier réunit de nombreux journalistes dont Truong Anh Ngoc venu de l’Agence Vietnamienne d’Information, Quynh Huong (Journal en ligne Dân Viêt), Tu Nu Triêu Vuong (Journal Giao Thông), ainsi que des acteurs et actrices réputés comme Tuân Tu, Anh Vu, Trong Hùng, Lan Phuong et Thu Hoài, entre autres.



La finale du programme sera retransmise en direct. Le lauréat recevra un prix de 200 millions de dôngs. -CVN/VNA