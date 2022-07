Touristes visitant Khe Rô,province de Bac Giang (Nord).

Bac Giang (VNA) - Située dans la Réserve naturelle de Tây Yên Tu de la province de Bac Giang, la zone forestière de Khe Rô est une destination touristique intéressante pour ceux qui aiment l’aventure et souhaitent s’immerger dans la culture traditionnelle de la population locale.

À environ 95 km du centre-ville, Khe Rô se trouve dans la commune d’An Lac, district de Son Dông, province de Bac Giang (Nord). En raison de sa topographie montagneuse, la zone forestière de Khe Rô abrite un climat agréable avec une température moyenne comprise entre 24°C et 28°C en été. C’est une destination attrayante pour les visiteurs qui souhaitent se rafraîchir pendant cette saison. Ils peuvent y profiter d’un air pur, de beaux paysages de montagne et de forêts. Ce site naturel est l’endroit idéal pour se ressourcer loin de la ville.

De merveilleux paysages



Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Giang, avec une superficie totale de 7.153 ha, la forêt primaire de Khe Rô s’étend sur les zones de Khe Rô, Khe Din et Khe Nuoc Vàng. Elle possède 786 espèces de plantes et 226 d’animaux.

Un ruisseau aux eaux limpides.

Cette forêt est précieuse non seulement d’un point de vue économique, mais aussi pour les ressources naturelles qu’elle abrite et son rôle dans la préservation de la biodiversité. Parmi les espèces végétales, on compte 43 espèces rares et précieuses telles que le giroflier, le lim (Erythrophleum fordii), l’illipé, le cyprès... De plus, la forêt abrite un banian (Ficus benghalensis) de plus de 500 ans.

La zone forestière primitive de Khe Rô abrite de nombreuses ethnies telles que Tày, Dao, Hoa, Kinh... Chacune possède ses propres coutumes et traditions. Les touristes découvrent non seulement leur identité culturelle, mais ont aussi l’occasion de déguster les spécialités locales. Ici, ils peuvent admirer de majestueuses chaînes de montagnes où coulent des ruisseaux, comme ceux de Nuoc Vàng et Khe Din. L’eau y est limpide. Les voyageurs y contemplent un décor naturel coloré composé de forêts denses et luxuriantes.



La forêt de Khe Rô possède des atouts pour développer différentes formes de tourisme dont l’écotourisme, le tourisme d’aventure et de villégiature. Ces dernières années, le Service de la culture, des sports et du tourisme a collaboré avec le Comité populaire du district de Son Dông, les autorités locales et la coopérative de tourisme d’An Lac en vue de promouvoir et d’exploiter ce lieu afin d’en faire un des sites touristiques communautaires typiques de Bac Giang.



Cette destination est incontournable pour celles et ceux qui souhaitent allier découverte, nature et calme. Si vous avez l’occasion de vous rendre à Bac Giang, ne manquez surtout pas l’occasion de découvrir Khe Rô et de profiter de ses merveilleux paysages naturels. -CVN/VNA