Le pêcheur de la province de Quang Nam en détresse est ramené sur le continent. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le 16 mars à 02h00, le Centre de coordination de la recherche et du sauvetage en mer pour la 4e région a ramené sur le continent un pêcheur de la province de Quang Nam (Centre) en détresse.

Le pêcheur, nommé Le That (né en 1975), était membre de l'équipage du bateau de pêche immatriculé QNa 90457 TS. Lors d'une sortie en mer, il s'est cassé le cou, saignait beaucoup et était très faible. Le capitaine du navire a demandé une assistance médicale pour un traitement d'urgence le 14 mars.



Le 15 mars, après avoir reçu un ordre du Centre de coordination de la recherche et de sauvetage en mer pour la 4e région, le navire SAR27-01 a rejoint le bateau de pêche QNa 90457 TS pour récupérer le pêcheur et le ramener sur le continent pour un traitement à l'Hôpital général de la province de Khanh Hoa (Centre). -VNA