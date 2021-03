Nguyen Tan Tuan, président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa. Photo : VNA



Khanh Hoa (VNA) - Le 25 mars, le Comité populaire de Khanh Hoa a collaboré avec le consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville pour organiser un séminaire en ligne sur la coopération entre cette province vietnamienne et l’Inde.



Lors du séminaire, Nguyen Tan Tuan, président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, a souligné que, située sur le littoral du Centre méridional, la province de Khanh Hoa disposait de riches ressources naturelles et un accès facile à la Mer Orientale.



Grâce à ce séminaire, Khanh Hoa souhaite que les investisseurs indiens voient plus clairement ses potentiels, ses avantages et les opportunités de coopération avec la province, a-t-il déclaré.



Lors du séminaire, les participants ont discuté de possibilités de coopération dans divers secteurs, dont l’électronique, le tourisme, les infrastructures, les matériaux de construction. -VNA