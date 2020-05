Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La province de Khanh Hoa a approuvé un projet sur la préservation et le développement du Bai choi, patrimoine culturel immatériel local, avec un budget de 6,7 milliards de dongs.



Le projet, qui doit être mis en œuvre jusqu'en 2023, prévoit des solutions concertées et réalisables pour mobiliser des ressources de toutes provenances et définit sept tâches pour atteindre l'objectif fixé.



Dans le cadre du projet, des performances de Bai choi seront relancées et enregistrées pour l'archivage, et des paroles des chansons de Bai choi seront collectées et publiées.

La ville de Ninh Hoa pilotera un site pour des représentations régulières de Bai choi, où des événements auront lieu tous les samedis et dimanches ainsi que pendant des festivals et des jours fériés.

Six localités impliquées dans le projet - districts de Van Ninh, Dien Khanh et Cam Lam, villes de Ninh Hoa, Nha Trang et Cam Ranh - doivent intensifier des activités de communication sur l'art du Bai choi, inclure celui-ci dans des compétitions de musique locale et des festivals culturels, et détecter puis favoriser des talents.

Le chant Bai choi, un style de folklore populaire dans le Centre du Vietnam, a été reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel de l'humanité à la fin de 2017.

Ce genre de chant folklorique est populaire dans les provinces centrales de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen et Khanh Hoa et la ville de Da Nang.

Le Bai choi, souvent vu dans des festivals printaniers locaux, ressemble à un jeu, utilisant des cartes à jouer et des huttes de village. Les chansons parlent de festivals, de la vie quotidienne et du travail, et sont accompagnées d'instruments de musique.

Le jeu et les chansons ont été développés par le Mandarin Dao Duy Tu (1572-1634) pour aider les habitants à protéger leurs récoltes. Les chansons de Bai choi sont des leçons morales, vantant le patriotisme, les liens communautaires et les expériences de vie. -CPV/VNA