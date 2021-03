Le Comité populaire provincial de Khanh Hoa signe un accord de coopération avec Vietnam Airlines pour la période 2021-2025. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - La province de Khanh Hoa (Centre) vise à accueillir 5 millions de touristes en 2021, dont 1,5 million d'étrangers, et à réaliser un chiffre d’affaires de 17.500 milliards de dôngs (760,45 millions de dollars) grâce au tourisme.

Khanh Hoa se concentrera sur l'exploitation des marchés nationaux et étrangers, ciblant les travailleurs étrangers, les experts et les diplomates résidant au Vietnam, a affirmé un représentant du Comité populaire provincial lors d’une rencontre avec des représentants de plus de 150 agences de voyages, mardi 10 mars.

La localité renforcera la communication sur un "Vietnam sûr", présentant Khanh Hoa comme une destination sûre et conviviale.

En parallèlement, Khanh Hoa élaborera des programmes de stimulation du tourisme, organisera des événements de promotion du tourisme dans certains pays étrangers comme la Russie, la République de Corée et la Chine, et ouvrira des lignes aériennes directes à destination de l'aéroport international de Cam Ranh une fois que l’épidémie de COVID-19 sera bien contrôlé dans le monde.

Le vice-président du Comité populaire provincial Le Huu Hoang a loué des efforts déployés par les entreprises touristiques face aux difficultés en 2020. Il a demandé aux organes publics et aux agences de voyage de continuer à mettre en œuvre les mesures de prévention et de contrôle de COVID-19.

À cette occasion, le Comité populaire provincial de Khanh Hoa a signé un accord de coopération avec la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) pour la période 2021-2025.

L'année dernière, en raison de l’impact de COVID-19, Khanh Hoa n'a reçu que 1,4 million de visiteurs, soit 19% de son objectif, dont 430.000 étrangers, soit une baisse de 88% par rapport à l'année précédente. -VNA