Modèle de la piste de natation de la Course internationale de natation The Arena Oceanman Cam Ranh Vietnam 2023. Photo: comité d'organisation

Khanh Hoa (VNA) - La course internationale de natation Arena OCEANMAN Cam Ranh Vietnam 2023 sera organisée pour la première fois au large de la province de Khanh Hoa (Centre) du 13 au 16 avril.



Elle se déroulera au large de la station balnéaire The Arena dans la ville de Cam Ranh et attirera environ 850 athlètes de plus de 30 pays et de tout le Vietnam.



Le Vietnam est le 24e pays à accueillir cet événement, a rapporté le Service de la culture et des sports de Khanh Hoa, lors d'un point de presse tenu le 15 février.



La compétition proposera de nombreuses distances et formes de course adaptées à différents groupes de participants tels que Oceanteams 10 km, Oceankids 800 m, demi Oceanman 5 km et Sprint 2 km.



Un tournoi de stand-up paddle avec la participation de plus de 100 coureurs nationaux et étrangers sera également organisé dans le cadre de la course de natation. -VNA