Photo d'illustration: VNA



Khanh Hoa (VNA) - Du 17 au 28 octobre, une délégation de la Commission européenne (CE) se rendra au Vietnam pour vérifier la mise en œuvre des recommandations sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il s’agira d’une grande opportunité pour le Vietnam pour faire retirer le « carton jaune ».



Du 30 septembre au 1er octobre, une délégation comprenant des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique, a travaillé à Khanh Hoa. Elle a demandé aux organes compétents et aux entreprises d’examiner et compléter les dossiers pour assurer la traçabilité des produits aquatiques et lutter contre la pêche INN.



Reconnaissant les efforts et les réalisations de Khanh Hoa en matière de prévention et de lutte contre la pêche INN, la délégation a encouragé cette province du Centre à continuer à remédier à ses faiblesses. Elle lui a demandé de renforcer le personnel pour la prévention et la lutte contre la pêche INN ainsi que la sensibilisation auprès des pêcheurs, de surveiller de près les navires qui n'ont pas encore installé d'équipement de surveillance de croisière…



Selon le Service de l'Agriculture et du Développement rural de Khanh Hoa, jusqu'à présent, la localité a accordé des licences de pêche à 3.184 bateaux de pêche, soit un taux de 99,5%. A ce jour, 675 navires de pêche, soit plus de 97,9% du nombre total, ont installé un équipement de surveillance de croisière…-VNA