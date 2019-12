Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc rencontre une délégation de Keidanren. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les résultats impressionnants de la coopération en matière de commerce et d'investissement entre le Vietnam et le Japon ces dernières années sont dus aux contributions de la Fédération japonaise des organisations économiques (Keidanren), a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Lors de la réception d'une délégation de Keidanren, le 12 décembre, à Hanoï, M. Phuc a également salué le rôle des coprésidents de l'Initiative conjointe Vietnam-Japon qui a abordé de nombreuses questions, contribuant à l'amélioration de l'environnement d'investissement et à l'attraction de plus d'entreprises japonaises au Vietnam.



Le Premier ministre a espéré que les investisseurs japonais occuperaient la première place au Vietnam, et la coopération bilatérale dans le cadre de cette initiative serait reclassée au niveau supérieur, traitant non seulement les recommandations formulées par les entreprises japonaises, mais aussi améliorant la gestion de l'État.



Il a ajouté que le Vietnam soutenait toujours les entreprises japonaises investissant au Vietnam, et le gouvernement confiera le ministère du Plan et de l'Investissement la mission de coordonner avec les ministères et départements vietnamiens, et la partie japonaise pour mettre en œuvre l'initiative dans la phase suivante.



Les coprésidents ont déclaré que les deux pays avaient activement mené des activités de coopération, notamment la création du consulat général du Japon dans la ville de Da Nang au Centre en janvier 2020.



Ils ont évalué que le Vietnam avait un fort développement économique avec une stabilité socio-politique et une population nombreuse et jeune. Le pays joue un rôle important dans la chaîne de valeur et de commerce des entreprises japonaises. L'environnement de l'investissement a été considérablement amélioré.



Les coprésidents ont suggéré au gouvernement vietnamien de coopérer avec les partenaires japonais dans le développement des infrastructures au Vietnam. -VNA

source