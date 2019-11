Séoul (VNA) - Le ministère sud-coréen des PME et des Start-up a organisé mardi 26 novembre un festival de K-beauty au Centre des expositions et des conventions de Busan (BEXCO) à Busan en marge du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée.

Kim Jung-sook (2e à partir de la gauche), épouse du président sud-coréen Moon Jae-in, au festival de K-beauty avec les épouses des dirigeants des pays de l'ASEAN, le 26 novembre à Séoul. Photo: yna.co.kr



Sous le slogan «ASEAN Beauty, Make up our Dreams», l'événement est honoré par la présence de Kim Jung-sook, épouse du président sud-coréen Moon Jae-in, et des épouses des dirigeants de pays membres de l’ASEAN.

Plusieurs dames ont porté un intérêt particulier à la zone Corée-Asean où sont présentés entre autres un laboratoire cosmétique mettant en valeur des ingrédients philippins et birmans.

Le géant cosmétique sud-coréen AmorePacific Corp. a de son côté présenté ses produits très populaires dans les pays de l'ASEAN comme Sulwhasoo et Laneige ainsi que ses activités sociales. -VNA