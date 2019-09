Vincent Floreani, consul général de France (veste noire) présente aux journalistes des dates clés et des jalons historiques sur la résidence française.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La magnifique résidence de France à Hô Chi Minh-Ville a ouvert ses portes aux Saïgonnais le samedi 21 septembre. Les visiteurs ont pu admirer ce bâtiment historique, découvrir les secrets qui circulent dans ses coursives, observer les arbres centenaires de son parc et goûter des produits français.



Les visites de 30 minutes s'est déroulée de 8h à 12h, et de 13h30 à 17h30, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Cet événement a déjà connu un immense succès en 2018, avec plus de 1.300 visiteurs !



Une place particulière a été réservée aux étudiants de diverses universités de la ville (université d’architecture, Hoa Sen, HUTECH, Université des Sciences Sociales et Humain, École normale de Saïgon) et des lycées d’élite bilingues (Nguyên Thi Minh Khai, Lê Hông Phong, Marie Curie), qui ont eu des créneaux réservés. Une excellente occasion de renforcer les liens culturels entre la France et les nouvelles générations.



La Direction d'État des archives se joint à l’événement pour présenter dans le parc de la résidence de France la belle exposition sur l’empreinte française dans l’architecture de Hô Chi Minh-Ville.



Construite en 1872 par les ingénieurs de la Marine, la résidence est contemporaine du grand séminaire Saint-Joseph et du Palais Norodom (aujourd’hui Palais de la réunification). Elle a été inaugurée 5 ans avant la cathédrale Notre-Dame et 14 ans avant la Poste. Située au centre historique de la ville, elle a d’abord été occupée par le gouverneur militaire de la Cochinchine puis par le commandant supérieur des forces armées en Cochinchine. En 1954, elle est devenue la Résidence de l’ambassadeur de France. Depuis 1975 et la Réunification du pays, elle est occupée par un Consul Général de France.



Dans les salons, qui servent aujourd’hui aux événements organisés par le Consulat Général, on observe un mobilier harmonieux de l’époque de la dynastie des Nguyên de Huê. Les pièces d’antiquité, quant à elles, sont représentatives de l’art décoratif et sacré du Vietnam des XIXe et XXe siècles. L’une des plus belles pièces est sans conteste une laque en six panneaux de Nguyên Gia Tri intitulée "La procession au village" et datée de 1939.



La résidence de France, c’est également un parc privé de plus de 1,5 ha en plein centre-ville. Ses grands arbres, dont certains sont aussi anciens que la Résidence, sont le refuge d’un véritable écosystème. Civettes, écureuils et oiseaux rares y ont élu domicile.



Des entreprises (Bel, Big C, Les Vergers du Mékong) y ont offert des produits français aux visiteurs.



Les Journées européennes du patrimoine sont une initiative du ministère français de la culture, lancée en 1984 sous le nom de "Journées portes ouvertes des monuments historiques". Il s’agit d’ouvrir au public des édifices qui ne le sont normalement pas, car requis pour un autre usage (administratif, diplomatique, économique, etc.). Le succès a été tel que le Conseil de l’Europe a décidé, en 1991, d’élargir l’organisation de cet événement à toute l’Union européenne.



À savoir que ces Journées du patrimoine ont lieu aujourd’hui dans près de cinquante pays. -CVN/VNA