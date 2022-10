Le niveau d'eau élevé du ruisseau Ngoi Dum dans la ville de Lao Cai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 13 octobre est la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe et aussi la Journée de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes.

La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe 2022 a pour thème "Alertes précoces et actions rapides". L'occasion de sensibiliser au public les mesures nécessaires visant à réduire les risques potentiels causés par les catastrophes naturelles.

Le Vietnam est l'un des cinq pays les plus touchés par le changement climatique et les catastrophes naturelles. Dans le contexte où les impacts liés au changement climatique devraient s'aggraver, des efforts concertés pour gérer les risques climatiques et de catastrophe constituent l’une des priorités du pays.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Hoang Hiep, chef adjoint du Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, le Vietnam participe activement aux mécanismes de coopération sur la réduction des risques de catastrophe et à la mise en œuvre responsable des traités, accords et conventions de coopération internationale.

Crues soudaines dans le bourg de Muong Xen, district de Ky Son, province de Nghe An. Photo: VNA



En tant que président du Comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes en 2023, le Vietnam s'engage à servir de passerelle efficace pour promouvoir une coopération solide entre l'ASEAN et les pays d’Asie-Pacifique concernant les solutions stratégiques pour faire face à plusieurs risques à la fois.

Le vice-ministre Nguyen Hoang Hiep a déclaré que l’ONU devrait augmenter son soutien aux pays les plus vulnérables en Asie-Pacifique, les aidant à améliorer l'accès aux fonds multilatéraux et mondiaux.

Pour le Vietnam, la diminution de sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles et au changement climatique nécessite plus d'efforts et de ressources, et les alertes précoces et actions rapides contribueront à réduire les risques de catastrophe. –VNA