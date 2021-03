Hanoï (VNA) – Instituée par les Nations unies depuis 1992, la Journée mondiale de l’eau est célébrée annuellement le 22 mars pour mettre en lumière l’aspect spécifique de l’eau douce.

«La place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger?», tel est le thème retenu pour 2021. Il s’agit d’une adaptation de la principale promesse du Programme de développement durable à l’horizon 2030: tout le monde doit pouvoir bénéficier des progrès accomplis en matière de développement durable.

Les dommages environnementaux, associés aux changements climatiques, sont à l’origine des crises liées à l’eau que nous observons dans le monde entier. Les inondations, la sécheresse et la pollution de l’eau sont aggravées par la dégradation de la végétation, des sols, des rivières et des lacs.

Les solutions basées sur l’observation la nature sont susceptibles de résoudre nombre de problèmes. Planter de nouvelles forêts, reconnecter les rivières aux plaines inondables et restaurer les zones humides permettrait de rééquilibrer le cycle de l’eau et d’améliorer la santé humaine.

L’objectif de développement durable no.6 constitue à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau. Cette priorité vise à réduire de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et à augmenter considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.

En réponse à la Journée mondiale de l’eau 2021, le Vietnam a appelé la population à participer aux marathons et joggings organisés du 16 au 23 mars. -VOV/VNA